Mitnahme verweigert – Zwei Taxifahrer werden angegriffen

Nachdem zwei Taxifahrer sich geweigert haben, eine siebenköpfige Gruppe mitzunehmen, sind beide angegriffen und verletzt worden. Der 38-Jährige wurde nach Polizeiangaben sofort ins Gesicht geschlagen und gegen den Oberschenkel getreten, als er die Fahrt ablehnte. Ein 36 Jahre alter Kollege wollte dem Mann zu Hilfe kommen, auch er wurde geschlagen und getreten. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Der 36 Jahre alte Taxifahrer hatte bereits zuvor dieselbe Gruppe abgelehnt. Den Angaben zufolge sei die siebenköpfige Gruppe zu aggressiv und zu groß für das Taxi gewesen. Nach der Tat flüchtete die Gruppe in eine unbekannte Richtung.