Aktuell Land

Mitbewohner erstochen: Angeklagter schweigt

Im Prozess gegen einen 72-jährigen Ukrainer, der in einer Gemeinschaftsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) einen Mitbewohner erstochen haben soll, hat der Angeklagte zunächst zur Sache geschwiegen. Seine Verteidigerin kündigte zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Baden-Baden am Dienstag aber im Laufe des Prozesses eine Erklärung an.