Mit Weltcup-Debütant Diallo: Kür-Sieg für von Bredow-Werndl

Dressur-Star Jessica von Bredow-Werndl hat beim Stuttgarter Turnier nach der Qualifikation auch die Kür gewonnen. Mit Weltcup-Debütant Diallo erhielt die 39-Jährige 83,095 Prozent. Bereits 2019 hatte von Bredow-Werndl in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in der Kür triumphiert. Damals gewann sie mit ihrer späteren Gold-Stute Dalera. Zweiter wurden Raphael Netz und Great Escape Camelot (80,765 Prozent) vor dem Schweden Patrik Kittel auf Touchdown (79,620 Prozent).

Die achtfache Olympiasiegerin Isabell Werth hatte ihren Start bei Deutschlands größtem Hallen-Reitturnier abgesagt. Die 56-jährige Vorjahressiegerin pausiert derzeit aufgrund des Todes ihres Partners Wolfgang Urban und peilt eine Rückkehr wohl erst im Dezember beim Hallen-Turnier in Frankfurt an.

Weiter geht der Weltcup nach der Absage von Madrid in London. Dort geht es vom 17. bis 22. Dezember wieder um Punkte für die Rangliste der Western European League.