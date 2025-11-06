Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mit vorgehaltener Waffe Bank überfallen – Täter flüchtig

Nach einem bewaffneten Banküberfall in Oftersheim sucht die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Viele Fragen sind noch offen.

Blaulicht
In Oftersheim kam es zu einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale - die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Ein Unbekannter hat in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) unter Vorhalten einer Waffe eine Bank überfallen und befindet sich auf der Flucht. Der Mann habe von den Angestellten Bargeld gefordert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Anschließend sei er mit einem schwarzen Fahrzeug mit Heidelberger Kennzeichen geflüchtet.

Bei dem Überfall wurden zwei Menschen leicht verletzt. Woher ihre Verletzungen genau stammen, ist nicht bekannt. Eine Gewaltanwendung seitens des Täters sei bislang unklar. Auch ist nicht klar, ob es sich bei den Verletzten um Angestellte oder Kunden handelt.

Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet. Auch ein Hubschrauber war am Morgen im Einsatz. Wie viel Bargeld der Mann erbeuten konnte, blieb zunächst unklar. Zum Fahndungsaufruf gab die Polizei an, dass der Flüchtige von kräftiger Statur sei und einen osteuropäischen Akzent habe.

© dpa-infocom, dpa:251106-930-256801/2