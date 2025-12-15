Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mit Tempo 100 durch Albbruck - Fußgänger springen zur Seite

Mitten in Albbruck: Ein Auto rast durch die Straßen, Fußgänger springen in letzter Sekunde zur Seite. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Vorfall.

Polizeikontrolle
Angehalten hat der Fahrer nicht. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/DPA
Angehalten hat der Fahrer nicht. (Symbolbild)
Foto: Jan Woitas/DPA

Mit einem Tempo von mehr als 100 Kilometer pro Stunde innerorts ist ein Autofahrer vor der Polizei im Kreis Waldshut geflüchtet. Eine Streife habe den Mann bei Albbruck kontrollieren wollen, teilte die Polizei mit. Statt anzuhalten, habe er jedoch aufs Gaspedal gedrückt. 

Bei der kilometerlangen Verfolgung habe der Täter mindestens zwei Fußgänger beinahe erfasst, sie retteten sich durch einen Sprung zur Seite. Wegen der Gefährdung anderer brachen die Beamten die Verfolgung schlussendlich ab. 

Aufgrund von Zeugenaussagen haben die Ermittler einen 57 Jahre alten Mann als Verdächtigen im Visier, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

© dpa-infocom, dpa:251215-930-427522/1