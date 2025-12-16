Mit Schusswaffe: Mann erbeutet mehrere Tausend Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter hat mit einer Schusswaffe zwei Männer bedroht und mehrere Tausend Euro Bargeld geraubt. Nach der Tat flüchtete der Angreifer zu Fuß, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer im Alter von 35 und 38 Jahren hatten sich der Mitteilung zufolge in Heimerdingen (Landkreis Ludwigsburg) getroffen, um einen privaten Handykauf abzuwickeln. Dazu sollen sie sich zuvor über ein Online-Portal verabredet haben. Am Treffpunkt soll dann nach Polizeiangaben der unbekannte Täter mit der Waffe auf sie gezielt haben. Die Männer hätten ihm das Bargeld gegeben, das eigentlich für den Kauf vorgesehen war, hieß es.