Mit Kindern verschanzt - Mann soll vor den Haftrichter

Weil ein Gerichtsvollzieher ihm seine beiden Kinder entziehen wollte, soll ein Mann Polizisten mit einem Messer attackiert und sich mit den Kindern über Stunden verschanzt haben - nun soll er deswegen in Haft. Man beabsichtige gegen den 35-Jährigen einen Haftbefehl zu erwirken, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann solle noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Rosengarten im Landkreis Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs. Der Mann soll Polizisten, die einen Gerichtsvollzieher begleiteten, mit einem Messer angegriffen und sich danach in seine Wohnung zurückgezogen haben. Der Gerichtsvollzieher sollte die beiden fünfjährigen Kinder der Familie in Obhut nehmen und an das Jugendamt übergeben.

Nach mehreren Stunden überwältigte die Polizei den 35-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Die Kinder blieben unverletzt. Auch die Mutter soll sich gegen die Wegnahme ihrer Kinder gewehrt haben. Sie soll aber nach Willen der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß bleiben. Sie habe nur einen minimalen Beitrag geleistet, sagte der Sprecher. Gegen die 39-Jährige werde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.