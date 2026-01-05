Mit Gewand aufs Eis – Sternsinger auf besonderer Tour

Bitte aktivieren Sie Javascript

Singen, segnen, sammeln – und das auf Schlittschuhen? Bei der Gemeinde Betzenweiler (Landkreis Biberach) haben Sternsinger ihren ganz eigenen Weg gefunden, den Segen zu den Menschen zu bringen. Weil ein nahegelegener, kleiner See zugefroren war, zogen sie kurzerhand ihre Schlittschuhe an – und glitten im vollen Ornat samt Kronen, Umhängen und goldfarbenem Stern über das Eis.

»Das ist mal etwas anderes, das hatten wir noch nie«, erzählte Mutter Martina Eisele, die die Aktion begleitete. Die Idee dazu sei spontan gekommen, als »Blitzidee« quasi, wie sie sagte. Bei frostigen Temperaturen sangen ihre zwei Töchter mit zwei weiteren Mädchen auf dem Eis die erste Strophe von »Stern über Bethlehem« – sicher auf den Kufen.

Die Idee für die Eisaktion sei spontan gekommen. Foto: Thomas Warnack/DPA Die Idee für die Eisaktion sei spontan gekommen. Foto: Thomas Warnack/DPA

Angst, dass etwas passieren könnte, hätten sie nicht gehabt. »Keine Sorge«, sagte Eisele. »Die vier sind erfahrene Sternsinger und sie waren die letzten Tage schon ein paar mal draußen.« Zwischen 12 und 15 Jahre alt seien die jungen Eisläuferinnen, die ihre ungewöhnliche Tour als kleine Premiere sahen.