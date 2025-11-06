Mit gestohlenem Rad in Gegenverkehr: Mann schwer verletzt

Der Rettungsdienst brachte den 44-Jährigen nach dem Unfall in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein Mann ist mit einem gestohlenen Fahrrad in den Gegenverkehr gefahren, mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Bei dem Mann habe der Verdacht bestanden, er habe berauschende Mittel genommen, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand für den 44-Jährigen demnach nicht.

Zufällig Sanitäter vor Ort

Das Fahrrad habe er am S-Bahnhof Zorneding (Landkreis Ebersberg) gestohlen. Zwei Notfallsanitäter außer Dienst waren zufällig vor Ort und versorgten den Mann. Der Rettungsdienst brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus.