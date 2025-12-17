Mit fast vier Promille unterwegs: Radfahrer stürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit fast vier Promille ist ein Mann auf seinem Fahrrad im Hohenlohekreis unterwegs gewesen und gestürzt. Der 45-Jährige habe am späten Dienstagabend auf eine Straße in Künzelsau abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Vermutlich wegen seines Alkoholpegels sei er dabei gefallen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Atemtest ergab bei dem Mann einen Wert von 3,8 Promille. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den 45-Jährige erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.