Mit fast vier Promille unterwegs: Radfahrer stürzt

Ein Radfahrer stürzt auf einer Straße, die Polizei kommt mit dem Rettungsdienst. Den 45-Jährigen erwartet eine Anzeige.

Der Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/DPA
Der Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt. (Symbolbild)
Mit fast vier Promille ist ein Mann auf seinem Fahrrad im Hohenlohekreis unterwegs gewesen und gestürzt. Der 45-Jährige habe am späten Dienstagabend auf eine Straße in Künzelsau abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Vermutlich wegen seines Alkoholpegels sei er dabei gefallen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Atemtest ergab bei dem Mann einen Wert von 3,8 Promille. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den 45-Jährige erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

© dpa-infocom, dpa:251217-930-434231/1