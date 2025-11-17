Mit Auto des Vaters: 16-Jähriger baut Unfall und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 16-Jähriger ist mit dem Auto seines Vaters in Oberkochen (Ostalbkreis) gegen ein geparktes Auto geprallt. Er sei vermutlich zu schnell und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen auf ein weiteres Auto geschoben. Der 16-Jährige flüchtete zu Fuß.

Bei einer Fahndung fand ihn die Polizei. Der 16-Jährige besitze keinen Führerschein und habe das Auto des Vaters am Sonntagabend unberechtigt benutzt. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden, wo eine Blutentnahme veranlasst worden sei. Laut Polizei entstand an den drei Autos ein geschätzter Schaden von rund 27.000 Euro.