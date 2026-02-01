Mit 130km/h durch die Innenstadt – Polizei stoppt Raser

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde haben sich zwei junge Autofahrer in der Nacht zum Sonntag ein verbotenes Rennen durch Ulm und Neu-Ulm geliefert. Nach Angaben der Polizei fielen die beiden Wagen in der Ulmer Innenstadt durch lautes Aufheulen der Motoren auf.

Demnach rasten die 18- und 19-jährigen Fahrer anschließend über den Bismarckring und durch den Westringtunnel in Richtung Neu-Ulm. Erst vor einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage auf der B28 bremsten die Fahrer ab.

Kurz darauf stoppte die Polizei beide Fahrzeuge. Neben den Führerscheinen stellten die Beamten auch die Handys der beiden Fahrer sowie eines Beifahrers sicher. Gegen die Männer wird wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizei nicht gefährdet.