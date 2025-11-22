Misslungenes Überholmanöver - vier Menschen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vier Menschen sind bei einem Unfall im Landkreis Biberach schwer verletzt worden. Auf einer Landstraße nahe Erlenmoos versuchte ein 27 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen einen Lastwagen zu überholen und streifte dabei ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen des 27-Jährigen geriet daraufhin am Freitagabend ins Schleudern und prallte mit einem dahinter fahrenden Wagen zusammen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die 30 Jahre alte Beifahrerin in dem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrleute mussten sie den Angaben zufolge mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Die Frau und der 27 Jahre alte Fahrer wurden schwer verletzt. In dem entgegenkommenden Auto saßen zwei Frauen im Alter von 46 und 63 Jahren. Auch die beiden erlitten schwere Verletzungen.

Trümmerteile trafen zudem einen weiteren Wagen und beschädigten diesen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 27-Jährigen. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll zudem nun den Unfall genau rekonstruieren.