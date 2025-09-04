Missglücktes Überholmanöver - zwei Männer sterben bei Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis sind am Morgen zwei Männer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei setzte einer der Autofahrer auf der Bundesstraße 311 zwischen Öpfingen und Oberdischingen trotz Verbots zu einem Überholmanöver an. Dabei stieß sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Männer starben noch an der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun nach einem Lastwagenfahrer, der den Unfall als Zeuge mitbekommen haben soll.