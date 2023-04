Aktuell Land

Missbrauchsbericht: Betroffenenbeirat fordert Konsequenzen

Nach Vorstellung des Freiburger Berichts zum Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und dem Umgang mit den Tätern in der Erzdiözese Freiburg hat der Betroffenenbeirat Konsequenzen gefordert. Es müsse untersucht werden, wie die nun offengelegte Vertuschung unter anderem durch den früheren Erzbischof Robert Zollitsch sich auf die Biografien der Opfer auswirkte und welche Schäden ihnen alleine dadurch zugefügt wurden. »Der systematische Täterschutz und die konsequente Ignoranz gegenüber dem Leid der Betroffenen hat dazu geführt, dass Betroffene über den Missbrauch hinaus noch viel weiteres Leid ertragen mussten«, hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag.