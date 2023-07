Aktuell Land

Ministerin setzt 400. Sumpfschildkröte in den Rhein

Im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojekts für Europäische Sumpfschildkröten reist die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder am Mittwoch nach Neuburg am Rhein. Dort und an anderen Orten hatte unter anderem der Naturschutzbund Rheinland-Pfalz (Nabu) die Auswilderungsaktion für das Reptil gestartet. Die Grünen-Politikerin Eder entlässt nun die 400. Sumpfschildkröte der Initiative in die Natur (10.30 Uhr). An der Aktion nimmt auch die Nabu-Landesvorsitzende Cosima Lindemann teil.