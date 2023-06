Aktuell Land

Minister: Nationales Roaming schließt Funklöcher

Um Funklöcher zu schließen, hat sich Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) für die Einführung von verpflichtendem Roaming innerhalb Deutschlands ausgesprochen. »Wir könnten 70 Prozent der Probleme lösen, wenn nationales Roaming verpflichtend wäre«, sagte Hauk am Mittwoch in Stuttgart im Landtag. Das Thema werde auch in der Konferenz der Verbraucherschutzminister von Bund und Ländern behandelt, die sich am Freitag in Konstanz treffen.