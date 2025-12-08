Mindestens 1.500 Ferkel bei Brand gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bis zu 2.000 Ferkel sind beim Brand eines Schweinestalls in Unterschneidheim (Ostalbkreis) gestorben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Menschen waren nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Das Dach des Stalles, auf dem eine Photovoltaikanlage montiert war, sei eingestürzt.

In dem Stall waren nach Schätzungen 1.500 bis 2.000 Ferkel, die bei dem Brand verendeten. Die Löscharbeiten waren auch am Nachmittag noch nicht abgeschlossen.

Ein Gutachter sei beauftragt worden, um die Brandursache zu klären. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.