Minderjährige Flüchtlinge: Brandbrief an Kretschmann

Weil immer mehr unbegleitete minderjährige Ausländer nach Baden-Württemberg flüchten, haben sich die Großstädte Karlsruhe, Mannheim und Freiburg sowie mehrere Kreise direkt an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewandt. »Wir brauchen dringend eine wirksame Unterstützung aus Stuttgart«, teilte Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) am Mittwoch in Freiburg mit. Ohne diese Hilfe könne eine rechtmäßige Notunterbringung der jungen Menschen nicht dauerhaft abgesichert werden, warnte Horn.