Millionenschaden nach Explosion und Brand in Drogeriemarkt

Ein Feuer hat in einem Drogeriemarkt in Rechberghausen (Kreis Göppingen) einen geschätzten Schaden in Höhe von einer Million Euro verursacht. Auch eine kleinere Explosion hatte es gegeben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es hatte sich Rauch gebildet, der aus dem Gebäude drang.

Das betroffene Wohn- und Geschäftshaus sei evakuiert worden. Menschen seien nach bisherigen Informationen nicht verletzt worden. Was den Brand und die Explosion auslöste, blieb vorerst unklar. Die Feuerwehr war am frühen Mittag mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Gebiet und die Zufahrtsstraßen wurden großräumig abgesperrt.