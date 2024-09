Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand einer Scheune in Bernau im Schwarzwald (Kreis Waldshut) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. In der Scheune sei nur Heu und Stroh gelagert gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Den Angaben zufolge sind keine Menschen oder Tiere verletzt worden. Warum das Feuer am Donnerstagmorgen ausbrach, war zunächst unklar.