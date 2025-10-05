Millionenschaden: Ehemalige Produktionshalle ausgebrannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines ehemaligen Produktionsgebäudes in Gengenbach (Ortenaukreis) ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden. Es bestehe Einsturzgefahr, Bagger seien daher vor Ort, sagte ein Sprecher des Präsidiums in Offenburg.

Verletzt wurde den Angaben zufolge bei dem Feuer südöstlich von Offenburg niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Schwarzwaldbahn unterbrochen

Weil das Gebäude in der Nähe der Gleise steht, wurde der Bahnhof Gengenbach gesperrt. Betroffen war die Schwarzwaldbahn, da auf dem Streckenabschnitt zwischen Offenburg und Hausach bis auf weiteres keine Züge fahren konnten. Die Deutsche Bahn richtete Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Seit den frühen Morgenstunden waren die Feuerwehren aus Gegenbach und dem Umland am Sonntag im Einsatz. Auch ein Spezialfahrzeug sei eingesetzt worden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über Stunden.

Zweiter Brand innerhalb einer Woche

Schon am Sonntag eine Woche zuvor hatte ein an das Produktionsgebäude anschließendes Wohnhaus in Flammen gestanden. Zwei Jugendliche und ein Kind hätten dort ein Möbelstück angezündet, hatte die Polizei mitgeteilt. Es sei ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Verletzt wurde auch hier niemand. Das Haus stand ebenso wie das Produktionsgebäude leer.