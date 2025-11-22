Millionengewinn im Lotto geht an zwei Baden-Württemberger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gleich zwei neue Multimillionäre in Baden-Württemberg: Bei der Eurojackpot-Ziehung haben zwei Glückspilze aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Ortenaukreis den Jackpot geknackt. Sie erhalten jeweils mehr als 6,7 Millionen Euro, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte.

Die Gewinner hatten beide die fünf richtigen Gewinnzahlen sowie die beiden Eurozahlen auf ihrem Spielschein. Wer sie sind, ist bislang unbekannt – entscheidend ist jetzt die gültige Spielquittung.

In diesem Jahr hat Lotto Baden-Württemberg bereits 23 Millionengewinne verzeichnet. Besonders auffällig: Spieler aus dem Rhein-Neckar-Kreis haben zuletzt offenbar extra viel Glück. Denn auch letzte Woche durfte sich dort ein Eurojackpot-Spieler über einen Millionengewinn freuen.