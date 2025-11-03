Millionengewinn geht an Tipper aus Baden-Württemberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Tipper aus Baden-Württemberg hat einen Millionengewinn beim Lotto abgeräumt. Mehr als 1,6 Millionen Euro erhält der noch unbekannte Spieler, der den Tippschein im Landkreis Heilbronn abgegeben hat, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte.

Der Tipper setzte auf seinem Schein das Kreuz zum Spiel 77. Die Ziffernfolge 1464018 stimmte genau mit der Gewinnzahl am Samstagabend überein. Es ist bereits der 20. Millionengewinn, der dieses Jahr in den Südwesten ging. Der Gewinn ist steuerfrei und wird auf einen Schlag ausbezahlt.