Millionengewinn für Lotto-Spieler aus dem Kreis Ludwigsburg

Ein Tipper aus Baden-Württemberg hat eine Million Euro im Lotto gewonnen. Der Glückliche ist bei weitem nicht der Erste aus dem Südwesten in diesem Jahr.

Ein Lotto-Teilnehmer aus dem Kreis Ludwigsburg hat eine Million Euro abgeräumt. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/DPA
Nächster Geldsegen im Südwesten: Ein Tipper aus dem Kreis Ludwigsburg hat im Lotto eine Million Euro gewonnen. Der Spielteilnehmer habe in der 6aus49-Ziehung mitgemacht und dabei drei Richtige getippt, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte. Um wen es sich bei dem Neu-Millionär handelt, sei bereits bekannt. Der Gewinn werde ihm in den kommenden Tagen überwiesen.

Die Spielteilnehmer im Land haben damit eine regelrechte Glückssträhne: Den Angaben zufolge ist es bereits der 27. Millionengewinn bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg, der in diesem Jahr im Südwesten erzielt wurde.

