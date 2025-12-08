Millionengewinn für Lotto-Spieler aus dem Kreis Ludwigsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nächster Geldsegen im Südwesten: Ein Tipper aus dem Kreis Ludwigsburg hat im Lotto eine Million Euro gewonnen. Der Spielteilnehmer habe in der 6aus49-Ziehung mitgemacht und dabei drei Richtige getippt, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte. Um wen es sich bei dem Neu-Millionär handelt, sei bereits bekannt. Der Gewinn werde ihm in den kommenden Tagen überwiesen.

Die Spielteilnehmer im Land haben damit eine regelrechte Glückssträhne: Den Angaben zufolge ist es bereits der 27. Millionengewinn bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg, der in diesem Jahr im Südwesten erzielt wurde.