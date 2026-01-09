Milder Tagesbeginn - Schneefall am Wochenende erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach zuletzt bitterer Kälte wartet auf die Menschen in Baden-Württemberg am Freitag ein vergleichsweise milder Tagesbeginn, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Allerdings gebe es ein relativ großes Temperaturgefälle, mit etwa zehn Grad am Oberrhein und etwa drei Grad im Osten des Landes. Zunächst regne es vielerorts, zum Teil schauerartig und kräftig. Im Osten könne noch Glatteisgefahr bestehen, sagte der Meteorologe. Im Laufe des Freitags werde es dann wieder kälter.

Wo Neuschnee wahrscheinlich ist

In der Nacht zum Samstag erwartet der DWD Schnee- und Regenschauer. Vor allem im Bergland müsse mit Glätte gerechnet werden. Tagsüber sei es am Samstag meist bedeckt, von Nordwesten her breite sich Schnee aus. Vor allem im Schwarzwald und an der Ostalb sei Neuschnee wahrscheinlich.

Von Samstag auf Sonntag rechnet der DWD nachts mit weiteren Niederschlägen, zunehmend auch als Schnee in tieferen Lagen. Entsprechend könnte es auch auf den Straßen glatt werden. Der Schneefall lasse am Sonntag nach. Dann sei es im Tagesverlauf stark bewölkt und meist trocken.