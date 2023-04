Aktuell Land

Michelin-Sterne werden vergeben

Welches sind die Top-Restaurants in Deutschland? An diesem Dienstag (ab 17.00 Uhr) werden in Karlsruhe die diesjährigen Michelin-Sterne bekanntgegeben. Dann steht fest, welche Restaurants sich in den Feinschmecker-Olymp gekocht haben, wer eventuell noch einen weiteren Stern bekommt - und auch, wessen Stern am Sinken ist.