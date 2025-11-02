MHP Riesen Ludwigsburg holen lettischen Nationalspieler

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich mit Toms Skuja auf der Position des Point Guard verstärkt.

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben den lettischen Basketball-Nationalspieler Toms Skuja verpflichtet. Der 23 Jahre alte Point Guard kommt von Rīgas Zeļļi nach Ludwigsburg und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, wie der Verein mitteilte. Die Vereinbarung enthalte beidseitige Ausstiegsoptionen.

Skuja sie ein »Spielertypus, mit dem wir zusammenarbeiten möchten«, sagte Riesen-Trainer Mikko Riipinen laut Mitteilung. »Er ist ambitioniert, ehrgeizig, möchte sich der Herausforderung stellen und sich weiterentwickeln.«