Meteorologen warnen vor »Superzellen« und Orkanböen

Die in der Atmosphäre vorhandene Energie werde sich vor allem in der Südhälfte, aber eventuell auch hoch bis nach Heilbronn in Gewittern freisetzen, sagte ein DWD-Meteorologe. Möglich seien am Donnerstag »unwetterartiger Starkregen bis 60 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit«, warnte der Wetter-Experte. Auch Orkanböen um 120 Stundenkilometer sowie großer Hagel seien nicht ausgeschlossen. Solche Gewitter träten typischerweise aber nur sehr lokal auf, mit voller Intensität träfen sie meist nur wenige Orte.

Bereits am Mittwoch waren die Rettungskräfte vor allem im Süden Baden-Württembergs stark im Einsatz. Es gab Starkregen und Orkanböen, auf dem Berg Klippeneck am Rande der Schwäbischen Alb wurden Windgeschwindigkeiten von 135 Kilometern pro Stunde gemessen. In einigen Städten fiel der Strom aus. Anderorts deckte der starke Wind Dächer ab. Erst am Freitag dürfte sich die Wetterlage laut DWD etwas beruhigen.

Unwetterwarnung des DWD