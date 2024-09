Meteorologen erwarten Gewitter für Baden-Württemberg

Vor allem in den Bergen ist in Baden-Württemberg mit Gewittern zu rechnen. (Symbolbild)

In Baden-Württemberg werden vor allem im südlichen Bergland starke örtliche Gewitter erwartet. Dazu kann es teils zu heftigem Starkregen kommen. Vereinzelt sei mit bis zu 60 Litern Regen pro Quadratmetern innerhalb einer Stunde zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Laufe des Montags breiten sich die Gewitter demnach auf das ganze Land aus. An den Folgetagen ist immer wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Ansonsten bleibt es heiß im Südwesten. Die DWD-Meteorologen erwarteten am Sonntag Höchstwerte von 26 Grad im Breisgau und bis zu 34 Grad am nördlichen Oberrhein. Auch am Montag und Dienstag wird den Angaben zufolge die 30-Grad-Marke geknackt.