Messerattacke auf künftigen Schwiegersohn: Vater vor Gericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er den Partner seiner Tochter mit einem Messer angriffen haben soll, steht ein 52-Jähriger ab heute (13.00 Uhr) vor dem Landgericht Ulm. Dem Mann wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Vater soll in einem Lokal in der Ulmer Innenstadt auf den Partner losgegangen sein, weil er gegen die Beziehung und bevorstehende Hochzeit gewesen sein soll.

Laut Anklage soll der Mann mehrfach in Richtung Brust seines Schwiegersohns in spe gestochen haben. Als ein Gast dazwischengehen wollte, soll der Angeklagte ihm mit dem Messer ins Bein gestochen haben. Die Beinschlagader des Mannes wurde getroffen, er musste notoperiert werden.

Danach soll der 52-Jährige wieder auf den Partner seiner Tochter losgegangen sein und ihn am Rücken verletzt haben, bevor ein anderer Gast ihn mit einem Stuhl niederschlug. Sechs Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt. Ein Urteil soll bis Mitte März fallen.