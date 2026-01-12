Messerangriff vor Karlsruher Bar - 23-Jähriger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Messerangriff in Karlsruhe ist ein Verdächtiger wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen. Der 23-Jährige sei am Samstagabend gemeinsam mit einem weiteren Mann in der Nähe einer Bar gewesen, teilte die Polizei mit. Als ein 26-Jähriger herausgekommen sei, soll er ihn unvermittelt attackiert haben. Mit einem Messer soll er in die Richtung seines Halses gestochen haben.

Der 26-Jährige sei »glücklicherweise nur an der linken Hand verletzt«. Polizeiaussagen zufolge wurde er in ein Krankenhaus gebracht und durfte nach der ambulanten Behandlung nach Hause.

Die beiden Verdächtigen seien nach der Tat weggelaufen und kurz darauf von der Polizei entdeckt worden. Der 23-Jährige sei festgenommen worden, der zweite Verdächtige sei bislang unerkannt davongelaufen.