Aktuell Land

Messerangriff: Verdächtiger und Opfer kannten sich

Der Mann, der an einer Bushaltestelle in Mühlacker (Enzkreis) eine Frau niedergestochen haben soll, kannte das Opfer. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Welcher Art die Beziehung zwischen dem 28 Jahre alten Verdächtigen und der 27-Jährigen war, wurde nicht mitgeteilt. Sie sei aber kein Zufallsopfer gewesen, sagte die Sprecherin. Das Motiv für die Tat, die sich am Samstag ereignet hatte, ist unklar. Die Frau war schwer verletzt worden.