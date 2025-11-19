Messerangriff - Polizei ermittelt gegen Brüderpaar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff in Heilbronn ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen ein Brüderpaar. Der jüngere, 22 Jahre alte Verdächtige kam in Untersuchungshaft, der Haftbefehl gegen seinen 27 Jahre alten Bruder wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung hieß.

Die beiden Brüder sollen am Samstag mit drei anderen in Streit geraten sein. Daraufhin soll der jüngere Bruder ein Messer gezogen und einen 15-Jährigen verletzt haben. Der Jugendliche kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Einer der drei Kontrahenten rief die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden Brüder vorläufig fest. Hintergründe und Anlass des Streits waren zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte.