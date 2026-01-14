Messerangriff in Ulmer Einkaufszentrum – zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm sind zwei Mitarbeiter verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einsatzkräfte konnten ihn nach dem Verlassen des Marktes fassen – dabei kam es laut dem Sprecher zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Der mutmaßliche Angreifer wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Auch die Opfer kamen laut Polizei ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei besteht für die Öffentlichkeit keine Gefahr. »Kursierende Gerüchte zu einem Amoklauf können nicht bestätigt werden«, sagte der Sprecher. Zur Identität des mutmaßlichen Täters und dem Grad der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch das Landeskriminalamt aus Stuttgart wurde hinzugezogen.