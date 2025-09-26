Messerangriff in Tankstelle - Mitarbeiter vor Gericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Rund fünfeinhalb Monate nach der Messerattacke auf einen Tankstellenkunden in Dogern (Kreis Waldshut) steht heute (9.00 Uhr) der Tatverdächtige vor Gericht. Der 25-Jährige ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Der Prozess vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen soll bis Mitte Oktober dauern.

Der Angeklagte war laut Staatsanwaltschaft Mitarbeiter einer Tankstelle in Dogern. Anfang April soll er einen Kunden unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben, nachdem dieser bezahlt hatte und gerade sein Smartphone einstecken wollte.

Zunächst habe er dem Kunden, den er vorher nicht kannte, über den Tresen in den Bauch gestochen. Dann sei er ihm gefolgt und habe ihm innerhalb der Tankstelle in den Oberkörper und anschließend bei den Zapfsäulen in den Rücken gestochen. Der zum Tatzeitpunkt 37 Jahre alte Kunde wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Motiv war den Angaben zufolge bisher nicht deutlich geworden. Der Angeklagte mit afghanischem Pass sitzt in Untersuchungshaft.