Messerangriff in Stuttgart – Täter weiter auf der Flucht

Zwei Unbekannte verletzten einen 20-Jährigen mit einem Messer schwer. Dann flüchten sie. Bislang verlief die Fahndung erfolglos.

Polizei
Die beiden Unbekannten sind weiterhin auf der Flucht. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Nach dem Messerangriff in Stuttgart sind die beiden Täter weiterhin auf der Flucht. Die Unbekannten sollen am Montagabend unvermittelt einen 20-Jährigen mit einem Messer attackiert haben, teilte die Polizei mit. Anschließend seien sie geflüchtet. Der junge Mann war mit einem Bekannten unterwegs und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe des Vorfalls seien bisher unklar, etwa ob es zuvor einen Streit gegeben habe oder ob Täter und Opfer sich kannten. Bei der Suche nach den Unbekannten war unter anderem ein Hubschrauber beteiligt.

