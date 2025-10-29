Messerangriff in Stuttgart – Täter weiter auf der Flucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Messerangriff in Stuttgart sind die beiden Täter weiterhin auf der Flucht. Die Unbekannten sollen am Montagabend unvermittelt einen 20-Jährigen mit einem Messer attackiert haben, teilte die Polizei mit. Anschließend seien sie geflüchtet. Der junge Mann war mit einem Bekannten unterwegs und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe des Vorfalls seien bisher unklar, etwa ob es zuvor einen Streit gegeben habe oder ob Täter und Opfer sich kannten. Bei der Suche nach den Unbekannten war unter anderem ein Hubschrauber beteiligt.