Messerangriff auf Supermarktparkplatz – Vier Festnahmen

Zwei junge Männer sind während eines Streits auf einem Supermarktparkplatz in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) schwer verletzt worden. Mindestens ein Messer soll dabei benutzt worden sein, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Die beiden 21-jährigen Verletzten hatten sich demnach mit einer vierköpfigen Gruppe gestritten. Die Hintergründe waren bislang unklar.

Die vier Verdächtigen seien anschließend zum nahe gelegenen Bahnhof gelaufen und mit einem Regionalzug geflüchtet. Während der Fahndung wurden sie von der Polizei entdeckt und vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob ein dringender Tatverdacht besteht.