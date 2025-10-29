Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Messerangriff auf Supermarktparkplatz – Vier Festnahmen

Ein Streit im Main-Tauber-Kreis eskaliert. Zwei Männer kommen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Vier Verdächtige flüchten zunächst, werden aber erwischt.

Polizeieinsatz
Die Polizei hat vier Männer vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Foto: Soeren Stache/DPA

Zwei junge Männer sind während eines Streits auf einem Supermarktparkplatz in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) schwer verletzt worden. Mindestens ein Messer soll dabei benutzt worden sein, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Die beiden 21-jährigen Verletzten hatten sich demnach mit einer vierköpfigen Gruppe gestritten. Die Hintergründe waren bislang unklar.

Die vier Verdächtigen seien anschließend zum nahe gelegenen Bahnhof gelaufen und mit einem Regionalzug geflüchtet. Während der Fahndung wurden sie von der Polizei entdeckt und vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob ein dringender Tatverdacht besteht.

