Messer-Attacke nach Streit – Mann festgenommen

In Dettenheim kam es zu einem schweren Angriff mit einem Messer. (Symbolbild)

Ein 59-Jähriger soll nach einem Streit in Dettenheim (Kreis Karlsruhe) einen 37-Jährigen im Hof eines Gasthauses mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer erlitt mehrere Messerstiche und Schnitte im Bereich des Halses und an der Hand, wie die Polizei mitteilte.

Als Einsatzkräfte eintrafen, wurde der Verletzte bereits vor dem Anwesen von einer Anwohnerin medizinisch versorgt. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach ersten Erkenntnissen nicht. Worum es bei dem Streit am Donnerstag ging, blieb bislang unklar.

Der Tatverdächtige wurde anschließend im Gebäude widerstandslos festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.