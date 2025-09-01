Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Polizeimeldung

Messer-Attacke auf Hochzeitsfeier in Ulm - zwei Verletzte

Auf einer Hochzeitsfeier in Ulm greift ein Mann plötzlich zu einem Messer. Kurz darauf rücken etliche Einsatzkräfte an und nehmen einen Verdächtigen fest. Was ist passiert?

Der Verdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
ULM. Mit einem Messer soll ein Mann auf einer Hochzeitsfeier in Ulm zwei Brüder attackiert und am Hals sowie Kopf verletzt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge hätten die drei schon in der Vergangenheit miteinander gestritten, teilte die Polizei mit. Der Grund sei jedoch bislang unklar. 

Auf der Feier habe sich der 29-Jährige ein Besteckmesser geschnappt. Ohne Vorwarnung und unvermittelt soll er dann zwei 28 und 33 Jahre alte Männer attackiert haben. Andere Gäste seien daraufhin eingeschritten. Die beiden Brüder erlitten oberflächliche Schnitt- und Stichverletzungen. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Der Verdächtige wurde widerstandslos festgenommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. (dpa)