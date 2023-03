Aktuell Land

Messe: Zwei Events wegen möglicher Geiselnahme abgesagt

Wegen der mutmaßlichen Geiselnahme in einer Apotheke in der Innenstadt hat die Karlsruher Messe zwei Abendveranstaltungen kurzfristig absagen müssen. Ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert seien betroffen, sagte eine Sprecherin der Messe am Freitag auf Anfrage.