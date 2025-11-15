Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Merz: Keine Klimapolitik gegen die Industrie

Klimaschutz nur im Schulterschluss mit der Wirtschaft: Kanzler Friedrich Merz setzt auf Innovationen der Industrie für eine erfolgreiche Umweltpolitik.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
Merz sprach vor Delegierten der Jungen Union. Foto: Sebastian Gollnow/DPA
Merz sprach vor Delegierten der Jungen Union.
Foto: Sebastian Gollnow/DPA

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht den Ausbau des Klimaschutzes nur in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. »Wir machen in dieser Bundesregierung Deutschland keine Klimapolitik mehr gegen die Industrie. Wir machen sie mit der Industrie«, sagte Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union im südbadischen Rust. Von der Industrie seien Innovationen zu erwarten, »die uns in der Umweltpolitik wieder an die Spitze der ganzen Welt« bringen. »Das ist der Wechsel, den wir vollzogen haben.«

Merz hatte vor einer Woche einen Klimagipfel in Brasilien besucht und dort eine »globale Kraftanstrengung« im Kampf gegen die Erderwärmung gefordert.

