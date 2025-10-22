Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mercedes sieht Chip-Lieferungen kurzfristig abgesichert

Lieferprobleme beim Chiphersteller Nexperia könnten die Produktion deutscher Autobauer ins Stocken bringen. Mercedes-Benz sieht sich kurzfristig aber noch abgesichert.

Halbleiterproduzent Nexperia
Nexperia-Produktion in Hamburg. Foto: David Hammersen/DPA
Nexperia-Produktion in Hamburg.
Foto: David Hammersen/DPA

Der Autokonzern Mercedes-Benz rechnet kurzfristig nicht mit Ausfällen wegen der Probleme beim niederländischen Chiphersteller Nexperia. Dank guter Zusammenarbeit mit den Zulieferern und Lehren aus der Chipkrise »sind wir im Kurzfristzeitraum abgesichert«, teilte das Unternehmen auf Anfrage der dpa mit. »Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern daran, eventuell auftretende Lücken zu schließen.« Mercedes beobachte die Entwicklung genau. Verlässliche Prognosen seien zum jetzigen Zeitpunkt aber nur schwer zu machen, ergänzte das Unternehmen.

Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die bisher von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie. Der Herstellerverband VDA hatte am Donnerstag vor möglichen Ausfällen wegen der Probleme bei Nexperia gewarnt - bis hin zu Produktionsstopps.

