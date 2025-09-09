Mercedes-Chef bekommt Kofferraum vor den Augen des Kanzlers nicht auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN: Technikprobleme vor den Augen des Bundeskanzlers: Beim Rundgang von Friedrich Merz (CDU) im Anschluss an die Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München hatte Mercedes-Chef Ola Källenius mit dem ausgestellten Auto zu kämpfen.

Der Manager wollte Merz den Kofferraum des elektrischen GLC vorne unter der Haube zeigen. Doch diese streikte. Zum Kanzler sagte Källenius: »Sie müssen es mir glauben.«

Kurze Zeit später werkelte auch Opel-Chef Florian Huettl am ausgestellten Exponat seines Unternehmens, einem Opel Grandland. Wobei sich hier letztlich die Motorhaube öffnen ließ. (dpa)