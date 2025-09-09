Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Kurioses

Mercedes-Chef bekommt Kofferraum vor den Augen des Kanzlers nicht auf

Beim Kanzlerrundgang auf der IAA in München präsentiert die Branche ihre Neuheiten. Nicht überall läuft alles glatt. Bei Mercedes streikte der Kofferraum.

Bundeskanzler Friedrich Merz am Stand von Mercedes-Benz. Foto: Sven Hoppe/DPA
MÜNCHEN: Technikprobleme vor den Augen des Bundeskanzlers: Beim Rundgang von Friedrich Merz (CDU) im Anschluss an die Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München hatte Mercedes-Chef Ola Källenius mit dem ausgestellten Auto zu kämpfen. 

Der Manager wollte Merz den Kofferraum des elektrischen GLC vorne unter der Haube zeigen. Doch diese streikte. Zum Kanzler sagte Källenius: »Sie müssen es mir glauben.« 

Kurze Zeit später werkelte auch Opel-Chef Florian Huettl am ausgestellten Exponat seines Unternehmens, einem Opel Grandland. Wobei sich hier letztlich die Motorhaube öffnen ließ. (dpa)

Der Bundeskanzler (Mitte) bei Opel auf der IAA. Foto: Sven Hoppe/DPA
