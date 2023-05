Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Werk von Mercedes-Benz.

Die Mitarbeiter in der betroffenen Halle haben den Angaben nach das Werksgelände nach den Schüssen am Donnerstagmorgen verlassen. »Also momentan läuft das Band nicht wie normal weiter«, sagte der Sprecher. Wann die Halle wieder freigegeben und dort weiter produziert werden könne, sei noch in Klärung. Auch wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden, war zunächst unklar.

