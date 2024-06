Aktuell Land

Menschenknochen entdeckt: Keine Hinweise auf Straftat

Ein Unbekannter hat in Wannweil (Kreis Reutlingen) illegal Erde mit menschlichen Knochen abgeladen. Die Knochen seien mehrere Jahrzehnte alt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen entdeckten die menschlichen Überreste in einem Erdhaufen nahe einem Tennisplatz am Samstag.