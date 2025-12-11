Menschen stehen bei Brand am Fenster und rufen um Hilfe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Feuerwehr hat bei einem Brand in Pforzheim mehrere Menschen über Drehleitern und durchs Treppenhaus gerettet. Zuvor hatten sie sich an den Fenstern bemerkbar gemacht und um Hilfe gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Fünf Menschen blieben unverletzt, einer musste wegen einer bestehenden Atemwegserkrankung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in der Nacht zu Donnerstag in einer Küche ausgebrochen. Ein Übergreifen der Flammen auf anderer Räume konnte verhindert werden. Die Wohnung blieb dennoch unbewohnbar.