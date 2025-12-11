Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Menschen stehen bei Brand am Fenster und rufen um Hilfe

Mehrere Menschen schreien wegen eines Wohnungsbrandes am Fenster nach Rettung. Wie die Feuerwehr in letzter Minute Schlimmeres verhindern konnte.

Feuerwehr
Mit Hilferufen haben sich die Bewohner des Hauses bemerkbar gemacht. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA
Mit Hilferufen haben sich die Bewohner des Hauses bemerkbar gemacht. (Symbolbild)
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Die Feuerwehr hat bei einem Brand in Pforzheim mehrere Menschen über Drehleitern und durchs Treppenhaus gerettet. Zuvor hatten sie sich an den Fenstern bemerkbar gemacht und um Hilfe gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Fünf Menschen blieben unverletzt, einer musste wegen einer bestehenden Atemwegserkrankung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in der Nacht zu Donnerstag in einer Küche ausgebrochen. Ein Übergreifen der Flammen auf anderer Räume konnte verhindert werden. Die Wohnung blieb dennoch unbewohnbar.

© dpa-infocom, dpa:251211-930-409482/1