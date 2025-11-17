Menschen stören Messe - Kripo ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Menschen haben mit einem Banner und einem Megaphon eine Berufsinformationsmesse in Freiburg gestört. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, wie die Polizei mitteilte. Das Veranstaltungspersonal verwies die etwa zehn Menschen am Freitag der Räumlichkeit, ehe die Polizei eintraf.

Anschließend fuhr die noch unbekannte Gruppe mit der Straßenbahn in Richtung Stadtmitte. Eine Mitarbeiterin der Messe habe nah am eingesetzten Megaphon gestanden und sei womöglich leicht verletzt worden. Was auf dem Banner stand, war zunächst Teil der Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Ihm zufolge handelte es sich um einen politischen Inhalt. Zur Messe machte der Sprecher ebenfalls keine Angaben. Es werden Zeugen gesucht.