Menschen stören Messe - Kripo ermittelt

Mit Megaphon und Banner sorgen mehrere Menschen für Aufsehen auf der Berufsinformationsmesse. Als die Polizei eintrifft, sind sie schon verschwunden.

Durch den Einsatz des Megaphons wurde eine Messe-Mitarbeiterin womöglich verletzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Mehrere Menschen haben mit einem Banner und einem Megaphon eine Berufsinformationsmesse in Freiburg gestört. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, wie die Polizei mitteilte. Das Veranstaltungspersonal verwies die etwa zehn Menschen am Freitag der Räumlichkeit, ehe die Polizei eintraf.

Anschließend fuhr die noch unbekannte Gruppe mit der Straßenbahn in Richtung Stadtmitte. Eine Mitarbeiterin der Messe habe nah am eingesetzten Megaphon gestanden und sei womöglich leicht verletzt worden. Was auf dem Banner stand, war zunächst Teil der Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Ihm zufolge handelte es sich um einen politischen Inhalt. Zur Messe machte der Sprecher ebenfalls keine Angaben. Es werden Zeugen gesucht.

