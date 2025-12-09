Mensch von Güterzug erfasst – Züge rollen wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Rheintalstrecke bei Ottersweier (Kreis Rastatt) ist es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein Güterzug habe einen Menschen erfasst und getötet, teilte die Polizei in Offenburg mit. Die Hintergründe des Vorfalls seien unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Bundespolizei sagte, die Leiche sei gegen 17.30 Uhr entdeckt worden.

Die Strecke zwischen Bühl und Achern wurde daraufhin für den kompletten Fern- und den Regionalverkehr kurzzeitig gesperrt. Nach Angaben eines Bahnsprechers ist die Sperrung um 19.00 Uhr wieder aufgehoben worden. Züge des Fern- und Regionalverkehrs verkehrten wieder regulär. Während der Sperrung war ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.