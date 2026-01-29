Mensch erschossen? Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein falscher Notruf bei der Polizei hat in Pfedelbach im Hohenlohekreis einen großen Einsatz ausgelöst. Ein bislang unbekannter Anrufer habe sich telefonisch bei der Polizei gemeldet und behauptet, er habe eine Person erschossen. Daraufhin seien zahlreiche Streifenwagen zu der genannten Adresse in Pfedelbach gefahren und hätten das Gebiet weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei mit.

Der Mann, dessen Namen der unbekannte Anrufer am Telefon benutzt hatte, wurde laut Polizei widerstandslos festgenommen. Eine Leiche oder eine verletzte Person habe man weder in seiner Wohnung noch in der Umgebung finden können.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem sogenannten Swatting-Fall aus, dem die Polizei und der wohl unbeteiligte Mann zum Opfer gefallen sind. Dabei lösen die Täter mit bewussten Falschmeldungen gezielt größere Polizeieinsätze mit hoher Öffentlichkeitswirkung aus. Die Ermittlungen dauerten noch an, hieß es.